Кремль назвал лидеров среди губернаторов по уровню доверия. Это главы Чечни, Тульской и Курской областей

Администрация президента РФ провела 7-9 ноября семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором подвели итоги выполнения ключевых показателей эффективности ( ) глав регионов. Об этом сообщают «Коммерсант», «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники.

На семинаре представили лидеров и аутсайдеров по ряду показателей. «Ведомости» назвали лидеров сразу по трем показателям — доверию президенту и главе региона, а также итогам выборов в каждом регионе. Это Чечня, Тульская и Курская области и Башкирия.

По уровню доверия губернаторам, как отмечает «Коммерсант», также лидируют Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область. Меньше всего, по оценке Кремля, население доверяет главам Архангельской области, Камчатки, Еврейской автономной области и Коми.

По уровню доверия президенту лидируют Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в аутсайдерах — Хабаровский край и Архангельская область, пишет РБК. В Хабаровском крае, отметили в Кремле, самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов, при этом рейтинг губернатора Сергея Фургала довольно высок.