Департамент транспорта Москвы предложил расширить зону платных парковок в Печатниках и на Таганке

В Москве могут расширить зону платной парковки. Как выяснил «Коммерсант», департамент транспорта направил письма муниципальным депутатам Печатников и Таганского района соответствующие предложения.

Платную зону также предлагается ввести в небольшой части района Раменки на дублере Ломоносовского проспекта. В районе уже прошли предварительные слушания по этому вопросу, префектура поддержала идею.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы подчеркнули, что окончательных решений о расширении платных зон пока не принято.

Платные парковки в Москве существуют с 2012 года. За семь лет они принесли бюджету города 26,3 миллиарда рублей.