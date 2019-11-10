В Австралии найден мертвым россиянин, которого разыскивали за убийство местного девелопера

В пригороде Сиднея найден мертвым россиянин Владимир Кондаков, которого разыскивали по подозрению в убийстве местного бизнесмена и нанесении ранений его сыну. Об этом сообщает австралийское издание ABC со ссылкой на полицию.

Издание подчеркивает, что официально тело еще не опознали. По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин.

По версии полиции, несколько дней назад на строительной площадке в пригороде Сиднея Кондаков зарезал 76-летнего девелопера Альберта Метлиджа и ранил его сына Энтони. Предполагалось, что конфликт был связан с трудоустройством Кондакова. Россиянин сбежал, полиция задействовала в его поисках вертолеты, служебных собак и спецподразделения.