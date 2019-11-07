В Австралии объявили в розыск россиянина. Его подозревают в убийстве местного девелопера

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по поимке россиянина Владимира Кондакова, которого подозревают в убийстве сиднейского девелопера и нанесений тяжелых ранений его сыну. Об этом сообщает ABC News.

Полиция считает, что 49-летний гражданин России Владимир Кондаков зарезал 76-летнего девелопера Альберта Метлиджа на строительной площадке в Сент-Питерсе, пригороде Сиднея. Энтони Метлидж, сын девелопера, после инцидента был доставлен в госпиталь в критическом состоянии и прооперирован.

Россиянин скрылся с места преступления. В его поисках задействованы вертолеты, служебные собаки и спецподразделения. Полицейские опубликовали фотографию подозреваемого, отметив среди особых примет крупное телосложение Кондакова, и призвали его сдаться.

По данным властей Австралии, у россиянина нет определенного места жительства в стране, при этом Кондаков и семья Метлиджей были знакомы. В полиции предполагают, что конфликт был связан с трудоустройством Кондакова.