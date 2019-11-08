В Екатеринбурге 15-летнюю девочку убили в уличной драке. Через два дня подозреваемого задержали на занятиях в колледже

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в уличной драке. Об этом сообщает «Екатеринбург онлайн».

Драка произошла вечером 5 ноября, в ней участвовали две группы подростков по три человека. Девочка получила колото-резаное ранение грудной клетки и на следующий день умерла в больнице.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 16-летний подозреваемый был задержан прямо во время занятий в колледже. У него дома обнаружили орудие преступления.