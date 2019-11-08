Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера Christofari

Сбербанк создал самый мощный в России под названием Christofari. Об этом сообщается на сайте банка.

Как пишет РБК со ссылкой на исполнительного вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Давида Рафаловского, Christofari представляет собой платформу для обучения искусственного интеллекта (ИИ) с помощью большого объема данных. Машина позволит разрабатывать продукты на основе ИИ в максимально короткий срок — вплоть до нескольких минут. Сбербанк планирует использовать Christofari для развития собственных сервисов, а также сдавать его мощности в аренду другим компаниям.

Суперкомпьютер вместе разработали и американская технологическая компания NVIDIA. «Christofari в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого суперкомпьютера страны», — цитирует РБК главу направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрия Конягина. По его словам, в ходе тестов производительность суперкомпьютера достигла 6,7 .

Стоимость создания Christofari в Сбербанке не раскрывают.

Группа физиков из Google в октябре заявила о создании квантового компьютера Sycamore, с помощью которого разработчикам удалось достичь .

В начала ноября о планах создания собственного квантового компьютера объявил «Росатом». На проект потратят 24 миллиарда рублей, в том числе 13 миллиардов рублей бюджетных средств.