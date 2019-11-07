«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация «Росатом» начала разработку собственного квантового компьютера, пишут «Ведомости».

К 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 , хотя до сих пор в России создавали системы только из двух кубитов, сообщил Руслан Юнусов, который возглавит проектный офис квантового компьютера в «Росатоме».

Проект оценивается в 24 миллиарда рублей, из которых 13,3 миллиарда — это бюджетные средства, а 10,4 миллиарда — внебюджетные, рассказала газете директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева. К финансированию проекта планируют привлекать и другие компании.

По словам Юнусова, квантовые процессоры будут производиться в России с нуля, но часть комплектующих могут купить за рубежом, например лазеры или измерительную технику. Сам компьютер будет стоять в России, к нему планируют разработать облачную платформу с удаленным доступом.