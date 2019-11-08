Медведев утвердил создание инновационного центра «Сириус». Он получит 163 земельных участка в Сочи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус».

Центр займется созданием систем, обрабатывающих большие объемы данных. Среди других направлений работы — машинное обучение, искусственный интеллект, роботизированные системы, генетика, иммунобиология.

Инновационный центр будет создан образовательным фондом «Талант и успех».

В документах правительства отмечается, что центр «Сириус» получит 163 земельных участка в Сочи и восемь нежилых зданий. Общая площадь земельных участков превышает 80 гектаров.

Образовательный фонд «Талант и успех» — учредитель детского центра «Сириус», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Одним из учредителей образовательного фонда — виолончелист Сергей Ролдугин. Его имя фигурировало в «Панамском архиве» в качестве владельца офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов. Журналисты называли Ролдугина «хранителем» денег Путина. Сам президент РФ называл музыканта своим другом и говорил, что гордится такими людьми, как Ролдугин.

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