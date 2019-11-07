Троим фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение

Фигурантам « » Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных ужесточено обвинение. Из материалов дела, поступивших в Басманный суд, следует, что они обвиняются не просто в нападении на сотрудника ОМОНа, а в нападении в составе группы лиц, сообщает ТАСС. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена.

«Им действительно вменяют „группу лиц“», — сообщил «МБХ медиа» адвокат Егора Лесных Эльдар Гароз. «На приговор в их случае это будет влиять. Срок будет больше», — сказал он, подчеркнув, что защита считает, что умысла на «группу лиц» не было.

Лесных, Мартинцова и Мыльникова обвиняют в том, что на акции 27 июля они повалили на землю росгвардейца и избили его ногами. СК сообщил об их задержании 14 октября. Мартинцов и Лесных отправлены в СИЗО, Мыльников помещен под домашний арест.