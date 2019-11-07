Росгвардия придумала себе новые эмблемы с обнаженными мечами. У Внутренних войск мечи были в ножнах (но с гранатой)

Росгвардия опубликовала проект ведомственного приказа, который утвердит новые знаки различия — петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов. Эмблема для погонов не отличается от геральдического знака Росгвардии, утвержденного указом президента в 2016 году: орла с обнаженными мечами.

Этот орел присутствует и на круглой петличной эмблеме — в центре круглого щита, который также расположен поверх обнаженных мечей.

Новая эмблема Росгвардии будет отличаться от эмблемы, которую сотрудники ведомства носили, когда оно было Внутренними войсками в составе МВД. Тогда в центре круглого щита была пылающая гренада (граната или пушечный снаряд). Мечи под щитом были, как и у всех подразделений МВД, спрятаны в ножны.

Внутренние войска были выведены из состава МВД и преобразованы в Росгвардию весной 2016 года. Главой Росгвардии президент Владимир Путин назначил бывшего начальника своей личной охраны Виктора Золотова.