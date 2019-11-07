Коллекцию живописи бывшего совладельца Промсвязьбанка, пропавшую из музея, нашли в подмосковной церкви

Коллекция картин, пропавшая летом из хранилища Института русского реалистического искусства, основанного Алексеем Ананьевым, обнаружена на территории Смоленской церкви в подмосковном Домодедово. Об этом пишет Mash.

С территории церкви вывозят спрятанные книги и иконы anton b

Помимо картин, на складе на территории церкви нашли старинные книги и иконы. Общая стоимость коллекции оценивается в миллиард рублей.

Картины были арестованы в рамках обеспечительной меры по о хищении средств Промсвязьбанка, обвиняемыми по которому проходят Алексей Ананьев и его брат Дмитрий. Об их пропаже стало известно, когда приставы пришли в Институт русского реалистического искусства описывать имущество. Сотрудники музея заявляли, что произведения сняли с экспозиции и передали кипрской компании Diolelta Investments Limited, которую в банке связывают с супругой Ананьева.

Ананьев основал Институт русского реалистического искусства в 2011 году. Летом 2019 года организация объявила о закрытии «на неопределенный срок».

Представители Ананьева заявляли, что с 2017 года картины ему не принадлежат.