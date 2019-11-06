Во Вьетнаме арестованы подозреваемые по делу о гибели мигрантов в грузовике. Один из них занимался контрабандой людей через Россию

Вьетнамская полиция арестовала более десяти человек по делу о гибели 39 мигрантов, которых обнаружили мертвыми в грузовике в английском графстве Эссекс. Одного из них подозревают в контрабанде людей через Россию. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на вьетнамскую правительственную газету Tuoi Tre.

Ранее два человека были задержаны во вьетнамской провинции Хатинь, еще девять — в провинции Нгеан, пишет газета. Им предъявили обвинения в торговле людьми. 4 ноября в провинции Нгеан задержали еще одного подозреваемого.

Начальник полиции провинции Нгеан Хуу Кау заявил изданию, что один из арестованных, ранее проживавший в России, организовывал поездки вьетнамцев в РФ, после чего незаконно вывозил их в Германию, а затем — в третью страну.

В начале ноября полиция английского графства Эссекс объявила, что 39 погибших мигрантов, обнаруженных в грузовике в октябре, скорее всего, были гражданами Вьетнама. Следователи связались с вьетнамскими властями и вышли на связь с некоторыми из вероятных родственников погибших.

1 ноября в связи с расследованием дела в Дублине был задержан 23-летний Имон Харрисон. Полиция Эссекса также разыскивает двоих братьев — 40-летнего Ронана Хьюза и 34-летнего Кристофера Хьюза из Северной Ирландии. Их подозревают в непредумышленном убийстве и торговле людьми.