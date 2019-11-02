Полиция Эссекса: обнаруженные в грузовике 39 погибших мигрантов скорее всего были вьетнамцами

Полиция графства Эссекс объявила, что 39 погибших мигрантов, обнаруженных в грузовике в октябре, скорее всего были гражданами Вьетнама. Следователи уже связались с вьетнамскими властями и вышли на связь с некоторыми из вероятных родственников погибших.

При этом полиция пока не может никого опознать, так как необходимые пробы еще не доставлены на экспертизу к коронеру. Для всех, кто готов предоставить информацию о случившемся, открыла горячая линия с вьетнамскими переводчиками.

1 ноября по делу о гибели мигрантов в Дублине был задержан Имон Харрисон, его подозревают в непредумышленном убийстве, сговоре с целью торговли людьми и содействии нелегальной миграции. Еще двое человек объявлены в розыск.