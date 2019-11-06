В России запустили прокат новых iPhone. Это невыгодно

Сеть re:Store, крупнейший реселлер техники Apple в России, начала сдавать в аренду пять моделей iPhone. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-релиз, поступивший в издание.

Арендовать можно две версии предыдущего флагмана — iPhone XS и три варианта новейшего iPhone 11. Месяц аренды iPhone 11 на 64 Гб обойдется в 3 940 рублей, год — 47 280 рублей. Цена смартфона в re:Store — 59 990 рублей.

Годовая аренда iPhone 11 включает выплату 10,9 тысячи рублей по сервисной программе и 36 290 рублей за собственно использование смартфона, уточняет Forbes.

Если клиент захочет выкупить устройство, он должен будет заплатить еще 23 696 рублей «остаточной стоимости». Таким образом, конечная стоимость при выкупе составит не менее 70 796 рублей, переплата — более 11 000 рублей по сравнению с ценой в магазине.

Пользователь также может бесплатно заменить старый смартфон на новую модель, но только если использованный гаджет находится в «отличном состоянии». В случае сколов, царапин или других повреждений придется заплатить комиссию. Кроме того, при обмене остаточная стоимость не выплачивается.

Переплачивать за аренду придется и в случае апгрейда смартфона через сервис раз в год, указывает Forbes. Так, за 12 месяцев аренды iPhone 11 64 Гб клиент выплатит не меньше 78% стоимости устройства. При этом по программе трейд-ин re:Store дает скидку 40 500 рублей на iPhone XS 64 Гб (год назад телефон стоил 87 990 рублей). При замене iPhone XS стоимость пользования телефоном в течение года составит от 55% его стоимости, заключает издание.

Продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начались в России 20 сентября 2019 года. Стоимость смартфонов начинается от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.

Россияне раскупили новые модели за 10 дней. Apple в начале октября объявила, что из-за повышенного спроса увеличит производство линейки iPhone 11 на 8 миллионов штук.