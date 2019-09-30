В России за 10 дней распродали все самые дорогие модели нового iPhone зеленого и фиолетового цветов
Apple полностью распродала в России iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, пишет «Коммерсант».
Следующая доставка, рассказал источник издания, ожидается в октябре. В российском интернет-магазине Apple сообщается, что iPhone 11 Pro и Pro Max, а также iPhone 11 в самых популярных цветах отсутствуют на складе, доставить их обещают в течение двух-четырех недель.
О высоком спросе на самые дорогие модели сообщили и представители других сетей, продающих айфоны, включая «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «М.Видео—Эльдорадо», re:Store и «Связной».
Представитель Apple и торговые сети не раскрывают число проданных устройств из новой линейки. Однако источник в одном из ритейлеров сообщил, что за первую неделю продано более 40 тысяч iPhone нового поколения.
До этого дефицит наблюдался в 2016 году после старта продаж iPhone 7 и в 2017 году при выходе iPhone X, вспоминает сотрудник одной из розничных сетей. «Наверное, самый дефицитный был год, когда стартовал iPhone X», — соглашается собеседник в другой сети.
Продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартовали в России 20 сентября. Цены на них начинаются от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.
Предварительный заказ новый айфонов был открыт 18–19 сентября. Торговые сети утверждают, что количество предварительных заказов было в два-три раза выше, чем при старте продаж предыдущих моделей в 2018 году.