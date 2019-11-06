Лавров: вводить ограничения для Deutsche Welle в России не надо

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle признала некорректность своих действий во время освещения летних протестных акций в Москве. Об этом, как сообщает корреспондент «Медузы», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 6 ноября в Москве на конференции, посвященной свободе СМИ.

При этом министр заметил, что «не считает необходимым и возможным вводить какие-то ограничения» для работы Deutsche Welle в России.

«Когда Deutsche Welle опубликовала в твиттере по сути дела предложение россиянам использовать предлагаемые оппозицией маршруты для участия в несанкционированной протестной акции — это что, политическая реклама?! Здесь очень важно иметь внутренние нравственные пределы для журналистов, — сказал Лавров. — Мы пригласили их на беседу. Они признали, что это не очень корректно было в контексте тех событий. Одно дело их освещать, другое дело их готовить. По сути дела они участвовали в подготовке этих протестов. Они подсказывали людям, куда идти. Наверное, это не функция средства массовой информации».

Летом 2019 года в Госдуме была сформирована специальная комиссия, занявшаяся расследованием предполагаемого иностранного вмешательства во внутренние дела России, в частности, в выборы депутатов Мосгордумы. Парламентарии обвинили Deutsche Welle в призывах к участию в протестных акциях оппозиции в Москве, предложив включить издание в список «иностранных агентов».