Госдума потребовала признать Deutsche Welle «иностранным агентом». В материалах издания нашли оправдание экстремизма и призывы к митингам

Boris Geilert / Caro / Scanpix / LETA

В чем обвиняют Deutsche Welle

по расследованию вмешательства во внутренние дела России считает, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила ряд российских законов.

Первая претензия к Deutsche Welle связана с сообщением в твиттере, в котором эксперт комиссии усмотрел призыв к участию в несанкционированных акциях в Москве. По мнению думской комиссии, это нарушает законы «О собраниях и митингах», «Об информации», «Об основных гарантиях избирательных прав».

В комиссии также считают, что материалы издания, в том числе о Северном Кавказе, нарушают антиэкстремистское законодательство, а в публикациях о фигуранте «московского дела» есть признаки оправдания экстремизма . В каком конкретно твите и в каких публикациях комиссия усмотрела нарушения законов, не уточняется.

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что обратится в Минюст, чтобы Deutsche Welle включили в реестр . Комиссия обратится в МИД «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания. В МИД сообщили, что «в случае поступления запроса рассмотрят его в порядке, предусмотренном законодательством».

Также материалы расследования в отношении Deutsche Welle направят в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и Роскомнадзор. Комиссия рассчитывает, что эти ведомства привлекут телерадиокомпанию к административной ответственности.

Что с этим не так

Правовой аналитик «Международной Агоры», кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов рассказал «Медузе», что в выводах комиссии есть сразу несколько нестыковок. Прежде всего, в российских законах нет понятия «оправдание экстремизма» — Минкомсвязи предлагало соответствующие поправки в 2018 году, но законопроекту так и не дали ход.

У Deutsche Welle также нельзя просто отнять аккредитацию. «Основанием лишения аккредитации может быть только нарушение редакцией или журналистом установленных правил аккредитации либо решение суда об удовлетворении иска о защите деловой репутации аккредитовавшей его организации», — отметил Гайнутдинов. Более того, DW аккредитовано через МИД, а значит аккредитацию можно прекратить только если зафиксировано нарушение законодательства либо в качестве ответной меры.

«Поскольку нарушений действующего законодательства со стороны Deutsche Welle пока не установлено, остаются только ответные меры. В этом случае МИД РФ придется прямо заявить, что лишает аккредитации корреспондентов DW в качестве ответа на ограничения в отношении российских журналистов. Это будет означать, что вопрос DW — политический», — добавил юрист.

Как ответила Deutsche Welle

Редакция Deutsche Welle в начале сентября сообщила, что не будет участвовать в расследовании Госдумы о вмешательстве во внутренние дела России. Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург утверждал, что телерадиокомпания «не вмешивалась во внутренние дела России и не собирается делать этого впредь». Он отмечал, что издание не призывало к участию в акции протеста в Москве, а цитировало организаторов. «Упрек в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден», — говорил Лимбург.

Комиссия Госдумы также решила изучить материалы ряда других СМИ на предмет нарушения российских законов. Это «Русская служба Би-би-си», «МБХ медиа», «Голос Америки», «Радио Свободы», «Настоящее время» (Current Time) и «Медуза». О каких публикациях идет речь, в комиссии не уточняли. Комиссия считает, что эти издания могли агитировать на выборах и призывать выходить на митинги, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя Василия Пискарава. При этом комиссия еще не выносила решения по этому поводу.

Александр Бакланов