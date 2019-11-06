Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда

Бывшая жена члена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, арестованная по делу о вымогательстве, впала в кому. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.

Назначенное на 6 ноября заседание по ее делу отложили до 14 ноября, уточнили в суде.

Стришнюю и ее брата арестовали 30 июня 2019 года, их обвинили в вымогательстве 70 миллионов рублей. Истец по фамилии Исюк утверждает, что члены Кущевской ОПГ вымогали у него деньги в офисе агрофирмы «Слава Кубани» в 2010 году. По версии следствия, тогда Стришняя и ее брат состояли в «банде Цапка».

Сначала суд отправил Стришнюю в СИЗО, но затем перевел ее под домашний арест. По словам адвоката Стришней, она тяжело больна.

Бывший муж Стришней Вячеслав Цеповяз отбывает срок в колонии строгого режима, его и других членов «банды Цапка» судили после убийства в станице Кущевской в 2010-м. Стришняя развелась с Цеповязом в 2019 году и взыскала с него больше 4 миллионов рублей.

«Слава Кубани», как говорил адвокат Стришней, принадлежит его подзащитной по условиям брачного договора с Цеповязом, но девять лет назад предпринимательница в компании еще не работала.