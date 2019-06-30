Бывшую жену Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Предпринимательница Наталья Стришняя, бывшая супруга члена Вячеслава Цеповяза, задержана полицией по подозрению в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

По его словам, обвинения в адрес Стришней выдвинул «потерпевший по фамилии Исюк». Он утверждает, что в 2010 году члены Кущевской ОПГ вымогали у него деньги в офисе агрофирмы «Слава Кубани». Сейчас эта компания по условиям брачного договора с Цеповязом принадлежит Стришней, но девять лет назад она там еще не работала, рассказал адвокат.

Чургулия называет обвинения в адрес своей подзащитной необоснованными, считая, что подобным путем «какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия».

30 июня суд Ростова-на-Дону должен избрать меру пресечения Наталье Стришней по делу о вымогательстве.