Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» ее российским аналогом, сообщает ТАСС.

«По поводу „Википедии“… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал президент на заседании Совета по русскому языку. Так он прокомментировал высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе «Википедией».

Российские власти с 2016 года обсуждают создание отечественного аналога «Википедии». Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая займется созданием электронной энциклопедии. В Российской национальной библиотеке говорили, что новый интернет-ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии.

В октябре 2019 года, как сообщают «Открытые медиа», некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», развивающее российский сегмент «Википедии», получило президентский грант на 8,5 миллиона рублей.

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