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Путин перечислил врагов русского языка. Список

Источник: Meduza
5 ноября в Кремле состоялось заседание совета по русскому языку. Открывая мероприятие, президент Владимир Путин напомнил, что на России лежит «громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы». Он рассказал, что в мире пытаются искусственно сократить пространство русского языка, не называя конкретных стран. Трансляцию заседания <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w9NIXqMSnRA" target="_blank">вел</a> госканал RT.
5 ноября в Кремле состоялось заседание совета по русскому языку. Открывая мероприятие, президент Владимир Путин напомнил, что на России лежит «громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы». Он рассказал, что в мире пытаются искусственно сократить пространство русского языка, не называя конкретных стран. Трансляцию заседания вел госканал RT.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA