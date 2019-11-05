Профессора московского вуза 1929 года рождения осудили условно за хранение наркотиков. Он использовал коноплю для рыбалки

Сараевский районный суд Рязанской области приговорил к условному сроку профессора московского вуза 1929 года рождения, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Первой на это обратила внимание «Медиазона».

На сайте суда сообщается, что профессор Московского государственного университета геодезии и картографии приговорен к трем годам и восьми месяцам условного срока.

В суде сообщили, что несколько десятков лет назад профессор посадил коноплю на своем участке в Рязанской области, . В декабре 2018 года мужчину приговорили к двум годам и двум месяцам условно за выращивание конопли и ее хранение. При этом осенью прошлого года он вновь собрал марихуану на участке, за что был осужден во второй раз. Профессор признал вину в хранении наркотиков, отметив, что никогда не употреблял коноплю.

В карточке дела сказано, что приговор вынесен Рябову Н. А. На сайте московского вуза сообщается, что человек с такой фамилией и инициалами преподает на кафедре философии.