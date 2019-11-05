На рязанского священника, которого жена обвинила в избиении, завели дело об «угрозе убийством»

В отношении клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского, жена которого заявила в полицию об избиении, завели уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Дело возбуждено по статье «угроза убийством», рассказали представители полиции. Жена Покровского, обратившись в полицию, заявила, что муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ее задушить.

В конце октября жена Владимира Покровского Людмила и ее родственники рассказали рязанскому порталу Ya62.ru, что священник неоднократно избивал женщину на глазах у детей. После очередного избиения жена священника обратилась в полицию. Покровский, в свою очередь, заявил Ya62.ru, что синяки у его жены появились после того, как она упала в подъезде. В Рязанской епархии сообщили, что Покровского на год отстранили от службы в церкви и отправили работать поваром в семинарию.