У убившего восемь человек солдата было взыскание за направление оружия на сослуживцев

Солдат Рамиль Шамсутдинов, в части в Забайкальском крае восьмерых сослуживцев, получал замечания за нарушение правил обращения с оружием. Об этом пишет РБК, ознакомившийся с социально-психологической характеристикой личности Шамсутдинова.

«Неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев», — говорится в характеристике.

Психологи также отметили, что Шамсутдинов отличался упрямством и амбициозностью и выраженными лидерскими качествами, и при этом болезненно реагировал на критику.