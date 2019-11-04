Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей 11 генералов.

Среди уволенных генералов — шестеро представителей МЧС, четверо — МВД и один — Следственного комитета.

В числе уволенных оказался Александр Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, обвиняемый в мошенничестве.

Мельников был арестован в конце сентября. По версии следствия, в сговоре с другими сотрудниками МВД вымогал крупную сумму у бизнесмена в обмен на непривлечение к уголовной ответственности.