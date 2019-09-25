Заместитель главы управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД задержан по подозрению в мошенничестве

Следственный комитет РФ задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Александра Мельникова.

Мельников, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда, подозревается в покушении на мошенничество. СК добивается его ареста.

По данным «Московского комсомольца», Мельников в сговоре с другими сотрудниками МВД вымогал 100 миллионов рублей у бизнесмена в обмен на непривлечение к уголовной ответственности.

Источники «Интерфакса» и «МК» сообщают, что трое подельников Мельникова были задержаны после получения части взятки — 30 миллионов рублей.

Александр Мельников был назначен на пост первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти в июле 2011 года. Тогда же ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

До этого Мельников на протяжении четырех лет работал заместителем начальника Главного управления внутренних дел по Москве.