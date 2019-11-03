Троюродный племянник Кадырова извинился за пытки электрошокером. Свое «неадекватное поведение» он объяснил последствиями ДТП

Бывший мэр Грозного, троюродный племянник главы Чечни Ислам Кадыров принес извинения за то, что пытал людей электрошокером. Об этом он сказал в беседе с журналистом телерадиокомпании «Грозный» Чингизом Ахмадовым, транслировавшейся в инстаграме.

Ранее телекомпания выпустила сюжет, в котором показывалось, как Кадыров использовал электрошокер, выбивая признательные показания от людей, подозреваемых в мошенничестве.

«Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов», — цитирует слова Кадырова ТАСС (на сайте телекомпании эфир пока не опубликован).

Бывший чиновник назвал свое поведение в общении с подозреваемыми «неадекватным и неподобающим», сославшись на последствия нескольких ДТП. «Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно. Такое поведение не подобает ни одному из членов команды Кадырова. Мне перед собой сегодня стыдно», — пояснил он.