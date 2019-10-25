Главный чеченский телеканал обвинил троюродного племянника Кадырова в пытках. Он был мэром Грозного и вице-премьером республики

Денис Абрамов / ТАСС

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» выпустила сюжет, в котором утверждается, что бывший мэр Грозного и бывший вице-премьер Чечни Ислам Кадыров использовал электрошокер, добиваясь признательных показаний от людей, подозреваемых в мошенничестве. 13-минутный сюжет об этом опубликован в инстаграме и ютьюбе телеканала.

Внимание! Ролик содержит сцены насилия.

ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного ЧГТРК «Грозный»

Телеканал утверждает, что получил около восьми часов видеозаписей, снятых пресс-службой бывшего мэра Грозного. В сюжете показано, как человек, внешне похожий на Ислама Кадырова, допрашивает задержанных женщин: он кричит, бросается предметами и бьет их электрошокером.

Кроме того, телеканал рассказал, что бывший чиновник участвовал в ночных рейдах по квартирам людей, имеющих долги за ЖКХ. Во время одного из ночных визитов, утверждают журналисты, охрана Ислама Кадырова «заломила руки мужчине, выразившему недовольство из-за грубой манеры обращения чиновника».

Отдел уголовного розыска МВД Грозного проводит проверку из-за полученных видеозаписей. Ислам Кадыров или его представители пока не комментировали информацию телеканала.

Ислам Кадыров — троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Он начинал карьеру в правоохранительных органах Чечни, затем работал помощником главы республики, а в 2012 году, в возрасте 25 лет, стал мэром Грозного. В 2015-м он возглавил администрацию главы Чечни. В мае 2016 года, как сообщала «Новая газета», Ислам Кадыров пришел на совещание правительства республики с гипсом на обеих руках — издание предполагало, что это связано с расследованием неудачной попытки покушения на Рамзана Кадырова, к которому, возможно, был причастен родственник Ислама Кадырова. В тот же год чиновник перешел на работу в правительство Чечни.

Телеканал «Грозный» в своем сюжете сообщил, что Рамзан Кадыров в 2017 году отстранил Ислама Кадырова от должности и больше тот нигде не работал. О какой должности идет речь, неясно: в 2017 году, по данным издания «Кавказ. Реалии», он покинул пост вице-премьера Чечни и, вероятно, некоторое время работал в правоохранительных органах.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Рамзан Кадыров отстранил Ислама Кадырова от должности, когда стало известно, что «в (его) работе даже для достижения благих целей используются недозволенные методы». Каримов также рассказал, что Ислам Кадыров получил тяжелые травмы в ДТП, после чего его лечили, используя обезболивающие препараты и психотропные вещества. «И это, видимо, как-то сказалось на его психике», — сказал пресс-секретарь главы Чечни. Он назвал «абсолютной ложью, высосанной из пальца» сообщения о том, что Ислама Кадырова «отстранили в связи с тем, что он хотел отравить и так далее».

«Новая газета» ранее сообщала, что Ислама Кадырова сняли с должности в том числе из-за подозрений в коррупции и употреблении наркотиков. По данным издания, его лишили охраны, отняли у него утиную ферму, заставили работать дворником, а затем — охранником в родном селе Кадыровых Центорой.

С августа 2019 года, по данным «Новой газеты», в Чечне проводят масштабную чистку среди высокопоставленных чиновников, в том числе приближенных к Рамзану Кадырову. Газета утверждает, что чиновников, их родственников, охранников и приближенных отправляют в секретные тюрьмы, у них отбирают имущество и под пытками заставляют признаться в нелояльности Рамзану Кадырову.

Александр Бакланов