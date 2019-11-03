Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «живет в гармонии» и не страдает из-за разницы в доходах с ней.

«Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — рассказала спортсменка в интервью «Фонтанке».

Семья Пескова и Навки заняла четвертое место в рейтинге самых богатых семей в Кремле и Белом доме, составленной журналом Forbes. Согласно декларациям, доход Дмитрия Пескова за 2018 год составил 12,79 миллиона рублей. Заработки Татьяны Навки составили 218,6 миллиона рублей — это самый высокий доход среди жен сотрудников администрации и членов правительства.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального неоднократно подозревал Пескова в коррупционных тратах — на недвижимость и отдых. Семья пресс-секретаря президента объясняла их высокими заработками Навки. Также центр «Досье» и британская газета The Guardian обнаружили расхождения в декларации Навки и незакрытый счет в швейцарском банке.