Журнал Forbes на основании деклараций о доходах, представленных руководством администрации президента и членами правительства 12 апреля, составил список самых богатых семей в Кремле и Белом доме.

Первое место заняли полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и . Комаров задекларировал годовой доход в 657,3 миллиона рублей, а его жена — в 2,1 миллиона рублей.

Семья вице-премьера и полпреда президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева стала второй. Трутнев отчитался о доходе в 538,4 миллиона рублей, став самым богатым членом правительства. задекларировала доход в 2,1 миллиона рублей.

Третье место у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и его жены Натальи. Мантуров в 2018 году заработал 443,4 миллиона рублей, а его супруга — пластический хирург 7,7 миллиона рублей.

Четвертое место заняли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Песков отчитался о доходе в 12,79 миллиона рублей. Навка задекларировала заработок 218,6 миллиона рублей — самый высокий доход среди жен сотрудников администрации и членов правительства.

Траты семьи Песков-Навка неоднократно оказывались в поле зрения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Пара объясняет покупку дорогостоящей недвижимости и траты на отдых высокими заработками супруги. Однако, указывалось в расследовании ФБК дом Пескова и Навки в Подмосковье, стоимостью около 20 миллионов долларов, был куплен до свадьбы фигуристки и пресс-секретаря президента.

Центр «Досье» и британская газета The Guardian, в свою очередь, нашли расхождения в декларациях Навки, которые она подавала в США и в России, а также незакрытый счет в швейцарском банке.