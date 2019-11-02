РБК: Шойгу устроил разнос командирам, которые отправили в вооруженный караул срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

После солдат в Забайкалье министр обороны Сергей Шойгу собрал совещание, на котором жестко раскритиковал работу командиров с личным составом. О результатах совещания, прошедшего 1 ноября, со ссылкой на анонимные источники пишет РБК.

Собеседники издания утверждают, что, по словам Шойгу, «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» обвиняемый в убийстве срочник Рамиль Шамсутдинов не мог быть назначен в вооруженный караул. Министр поручил в дальнейшем комплектовать подразделения, заступающие на охрану на срок от трех суток, исключительно из контрактников. Он также приказал ввести углубленную диагностику психики призывников.

Шойгу, как пишет РБК, назвал случившееся «вопиющим преступлением» и поручил оказать содействие следствию. «По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения», — приводит издание слова своего источника, который не пояснил, будет ли возбуждено уголовное дело о халатности.