Солдаты попали в больницу с нервным срывом после массового убийства в Забайкалье. Минобороны это отрицает

Не менее семи солдат-срочников, служивших в воинской части 54160 в Забайкалье, где произошло , были госпитализированы. Об этом изданию Ura.ru сообщила глава организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Ирина Браун.

«Всего в этой части служит 26 человек из Югры. Семеро из них в госпитале с нервным срывом, один не может говорить, у второго развился псориаз», — сказала Браун, отметив, что состояние еще пяти солдат ей неизвестно.

Браун сообщила «Коммерсанту», что, предположительно, «ухудшение состояния здоровья связано со стрессом, который испытали солдаты». Организация солдатских матерей намерена навестить госпитализированных.

В Минобороны РФ сообщили «Интерфаксу», что информация о заболевании семи и более солдат от нервного срыва «является вымыслом».

В беседе с ТАСС Ирина Браун сказала, что воинская часть будет расформирована, поэтому организация попросит перевести 26 солдат из Югры ближе к их региону.