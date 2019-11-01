Генерал МВД в отставке арестован по подозрению в попытке заказать убийство невестки

Генерал-майор МВД в отставке Александр Туривненко, подозреваемый в попытке организовать заказное убийство родственницы, арестован сроком на два месяца, сообщает РИА Новости. Меру пресечения Туривненко избрал Ессентукский городской суд.

В материалах дела, представленных в суде, говорится, что Туривненко «совершил приготовление к совершению убийства по найму из корыстных побуждений Магомедовой М.М… с целью получения в собственность доли в организациях ООО „Санаторий Солнечный“, ООО „Росток“ и ООО „Питергоф“».

Ранее СК объявил, что Туривненко решил организовать убийство гражданской жены своего умершего брата, чтобы завладеть собственностью, которая перешла по наследству его племяннику. За убийство генерал МВД в отставке пообещал своему знакомому заплатить один миллион рублей. Знакомый Туривненко обратился в правоохранительные органы, убийство было инсценировано, и при передаче денег генерала в отставке задержали.

Александр Туривненко до отставки в 2010 году занимал должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте.