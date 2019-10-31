Генерала МВД в отставке задержали по подозрению в подготовке убийства. Он нанял киллера, чтобы застрелить невестку

В Ставропольском крае задержан генерал-майор МВД в отставке Александр Туривненко. Как сообщает Следственный комитет, его подозревают в подготовке заказного убийства.

По данным следствия, Туривненко решил организовать убийство гражданской жены своего умершего брата, чтобы завладеть собственностью, которая перешла по наследству его племяннику.

Для убийства генерал привлек знакомого, которому пообещал заплатить миллион рублей. Знакомый обратился в правоохранительные органы, после чего была произведена инсценировка убийства, и Туривненко получил от исполнителя фотографии в качестве доказательства выполнения заказа. При передаче денег он был задержан.

В годы работы в МВД Туривненко занимал должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте. В 2010 году он был отправлен в отставку указом президента Дмитрия Медведева.