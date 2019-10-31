Власти Мексики объяснили, почему отпустили сына наркобарона Эль Чапо. И показали видеозапись операции по его захвату

Власти Мексики представили видеозапись и отчет о неудачной попытке полиции арестовать сына наркобарона Хоакина Гусмана (Эль Чапо) в городе Кулиакан, которая закончилась его освобождением. Об этом сообщает The Guardian.

Глава секретариата национальной обороны Мексики Луис Крещенцио Сандовал заявил, что операцию по захвату сына Эль Чапо Овидио Гусмана Лопеса, начатую 17 октября, готовили больше недели. У сил безопасности Мексики была информация, в каком именно доме он находится. Однако после его захвата боевики быстро атаковали полицию, не позволив занять оборону по внешнему периметру здания. Члены наркокартеля также напали на дома, в которых живут семьи мексиканских военнослужащих, захватив в заложники офицера и девять солдат.

На видео, которое было представлено прессе, полицейские в масках заставляют Овидио Гусмана позвонить сообщникам и потребовать прекратить нападения. Однако после звонка этого не произошло.

Footage reveals foiled raid against El Chapoʼs son Guardian News

После этого мексиканские силы безопасности отпустили сына наркобарона, чтобы избежать жертв среди населения города. Правительство Мексики утверждает, что во время операции и перестрелок погибли восемь человек, местные СМИ сообщили о 13 погибших, отмечает The Guardian.

После ареста Овидио Гусмана Лопеса наркокартель взял Кулиакан в осаду. Местные жители размещали в соцсетях фотографии и видеозаписи перестрелок, а также пикапов с крупнокалиберными пулеметами и людьми в масках, патрулирующими улицы города.

Наркобарон Эль Чапо, чей картель Синалоа когда-то был признан самым влиятельным наркосиндикатом в мире, в июле 2019 года был приговорен федеральным судом США к пожизненному тюремному заключению.