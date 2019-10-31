Собор Нотр-Дам и остров Пасхи попали в список находящихся под угрозой достопримечательностей

Всемирный фонд защиты памятников представил новую версию публикующегося раз в два года списка из 25 достопримечательностей, которые находятся под угрозой утраты.

В список вошли, в частности, собор Нотр-Дам в Париже, где в мае случился крупный пожар, священная долина инков в Перу, которой угрожают планы по постройке нового аэропорта, и остров Пасхи, скульптуры и наскальные рисунки которого не получают должного ухода из-за административных проблем.

Между достопримечательностями, попавшими в список, будет разделена сумма в 1,6 миллиона долларов, которую предоставляют спонсоры Всемирного фонда защиты памятников.

Полный список находящихся под угрозой объектов можно увидеть здесь.