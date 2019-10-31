Минтранс разработал правила движения для электросамокатов, скейтов и моноколес

Минтранс РФ предложил поправки в правила дорожного движения, регулирующие поведение на дорогах владельцев электросамокатов, сигвеев, моноколес, гироскутеров, скейтов, роликовых коньков и прочих подобных устройств. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки вводят новый термин — «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Под это определение попадут все устройства, «предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека», за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Ведомство предлагает ограничить скорость передвижения на СИМ в пешеходных зонах, дворах и велосипедных зонах 20 километрами в час и установить приоритет пешеходов перед владельцами СИМ. На дороги можно будет выезжать только на правую полосу и только там, где лимит скорости не превышает 60 километров в час.

Правила также вводят запрет на управление СИМ в состоянии опьянения и предполагают появление новых знаков, регулирующих движение на средствах индивидуальной мобильности.

Разработать поправки, включающие в ПДД личный электротранспорт, еще осенью 2017 года поручал занимавший должность вице-премьера Игорь Шувалов.