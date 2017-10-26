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Гироскутеры и моноколеса включат в правила дорожного движения

Коммерсант
06:05, 26 октября 2017
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Использование гироскутеров, сигвеев, моноколес и другого личного электротранспорта планируется регулировать правилами дорожного движения, пишет «Коммерсант». Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны будут «проработать вопрос определения статуса» граждан, использующих «современные технические средства передвижения», и представить свои предложения правительству.

Как сообщил изданию представитель Шувалова, следует определить, разрешить ли движение на гироскутерах и сигвеях только в парках или приравнять такие транспортные средства к велосипедам.

«Нужно отрегулировать этот вопрос законодательно, введя определенные правила или рекомендации», — сказал собеседник издания, подчеркнув, что о введении каких-либо запретов речь не идет.

Использование таких транспортных средств не регулируется, при этом они активно участвуют в движении, особенно в крупных городах, пояснил «Ъ» представитель Игоря Шувалова.

Коммерсант
В рамках ПДД некоторые сигвеи подпадают под определение «мопед» (двухколесное транспортное средство с мощностью электродвигателя более 250 ватт), сообщил «Коммерсанту» директор магазина электротранспорта «Гирон» Ильдар Субаев. Предполагается, что для управления ими нужны права, добавил он.
Категория «М», позволяющая управлять мопедами и квадрициклами, появилась в российских водительских правах с ноября 2013 года. При этом водители, у которых в правах открыта любая другая категория или есть временное разрешение на управление транспортными средствам, разрешается управлять мопедами, не получая категорию «М».
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