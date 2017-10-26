Гироскутеры и моноколеса включат в правила дорожного движения

Использование гироскутеров, сигвеев, моноколес и другого личного электротранспорта планируется регулировать правилами дорожного движения, пишет «Коммерсант». Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны будут «проработать вопрос определения статуса» граждан, использующих «современные технические средства передвижения», и представить свои предложения правительству.

Как сообщил изданию представитель Шувалова, следует определить, разрешить ли движение на гироскутерах и сигвеях только в парках или приравнять такие транспортные средства к велосипедам.

«Нужно отрегулировать этот вопрос законодательно, введя определенные правила или рекомендации», — сказал собеседник издания, подчеркнув, что о введении каких-либо запретов речь не идет.