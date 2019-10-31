Мэрия заказала новую транспортную стратегию Москвы. В нее могут включить технологию Hyperloop
Российское представительство консалтинговой компании McKinsey выиграло конкурс на разработку программы развития транспортного комплекса Москвы на 2019-2023 годы и на период до 2040 года. Она разработает ее за 210 миллионов рублей, сообщают «Ведомости».
Компания «Маккинзи и компания Сиайэс» должна проанализировать транспортную и социально-экономическую ситуацию в городе, развитие транспорта в мегаполисах и основные проблемы транспортной инфраструктуры.
В техническом задании определен 21 приоритет стратегии. Среди прочего это увеличение пропускной способности дорог, повышение эффективности пассажирского и грузового автотранспорта, запуск Московских центральных диаметров, анализ 24 новых технологий. В частности, предлагается изучить технологии Hyperloop Илона Маска, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта
Предыдущую транспортную стратегию приняли в 2011 году. Она была направлена на то, чтобы пересадить автовладельцев на общественный транспорт.
В 2018 году Москва заняла пятое место из 403 городов в рейтинге голландской компании TomTom по пробкам.
В 2018 году эксперты The Boston Consulting Group включили Hyperloop в свой доклад о том, что необходимо сделать в Москве для развития «новой экономики».