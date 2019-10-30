В Чили из-за социальных протестов отменили саммит АТЭС и климатическую конференцию ООН

Президент Чили Себастьян Пинейра объявил об отмене саммита АТЭС в Чили, запланированного на ноябрь, на фоне массовых протестов в стране.

Пинейро заявил, что в сложившийся ситуации стране необходимо сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Помимо саммита АТЭС, он также объявил об отмене климатической конференции ООН в декабре.

В Чили несколько недель продолжаются протесты, перерастающие в массовые беспорядки. Они начались из-за повышения цен на метро. Участники акций недовольны тем, что в стране образовался большой разрыв между доходами богатых и бедных.