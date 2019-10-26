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Миллион человек на митинге за экономические реформы в Чили. Фотография

Источник: Meduza
25 октября на митинг в Сантьяго — столице Чили — <a href="https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/26/5db37761fc6c83da3f8b456f.html" target="_blank">вышли</a> 1,2 миллиона человек. Эта акция ста стала самой массовой для страны с 1988 года, когда миллион чилийцев присоединились к митингу против тогдашнего правителя Аугусто Пиночета. Нынешние протесты <a href="https://meduza.io/feature/2019/10/21/v-chili-neznachitelnoe-podorozhanie-proezda-v-metro-privelo-k-pogromam-i-gibeli-lyudey-chto-tam-proishodit" target="_blank">начались</a> 6 октября, после незначительного повышения цен на проезд в общественном транспорте, но их реальной причиной <a href="https://meduza.io/feature/2019/10/23/tseny-na-metro-ni-pri-chem-a-vot-pinochet-da-pyat-prichin-pochemu-na-samom-dele-v-chili-nachalis-krupneyshie-besporyadki-za-30-let" target="_blank">стали</a> структурные проблемы чилийской экономики. Протесты переросли в беспорядки и столкновения в полицией, в которых 18 человек <a href="https://www.telesurenglish.net/news/18-Deaths-2400-Arrested-in-Chiles-Protests-Watchdog-Report-20191025-0006.html" target="_blank">погибли</a> и около двух с половиной тысяч были задержаны. Правительство Чили отменило повышение цен на проезд и <a href="https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50148714" target="_blank">пообещало</a> разработать программу экономических реформ, но протесты пока не утихли.
25 октября на митинг в Сантьяго — столице Чили — вышли 1,2 миллиона человек. Эта акция ста стала самой массовой для страны с 1988 года, когда миллион чилийцев присоединились к митингу против тогдашнего правителя Аугусто Пиночета. Нынешние протесты начались 6 октября, после незначительного повышения цен на проезд в общественном транспорте, но их реальной причиной стали структурные проблемы чилийской экономики. Протесты переросли в беспорядки и столкновения в полицией, в которых 18 человек погибли и около двух с половиной тысяч были задержаны. Правительство Чили отменило повышение цен на проезд и пообещало разработать программу экономических реформ, но протесты пока не утихли.
Claudio Santana / Getty Images