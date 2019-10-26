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Миллион человек на митинге за экономические реформы в Чили. Фотография
09:17, 26 октября 2019
Источник: Meduza
25 октября на митинг в Сантьяго — столице Чили —
вышли
1,2 миллиона человек. Эта акция ста стала самой массовой для страны с 1988 года, когда миллион чилийцев присоединились к митингу против тогдашнего правителя Аугусто Пиночета. Нынешние протесты
начались
6 октября, после незначительного повышения цен на проезд в общественном транспорте, но их реальной причиной
стали
структурные проблемы чилийской экономики. Протесты переросли в беспорядки и столкновения в полицией, в которых 18 человек
погибли
и около двух с половиной тысяч были задержаны. Правительство Чили отменило повышение цен на проезд и
пообещало
разработать программу экономических реформ, но протесты пока не утихли.
Claudio Santana / Getty Images
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