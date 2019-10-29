Студентки МГУ утверждают, что им угрожает руководство вуза из-за сбора подписей в поддержку Азата Мифтахова

Студентки факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова утверждают, что столкнулись с угрозами со стороны руководства университета из-за сбора поручительств в поддержку аспиранта вуза . Об этом сообщил телеграм-канал «Инициативная группа МГУ», Дударова подтвердила эту информацию «Дождю».

Когда студентки 15 октября собирали подписи в здании факультета, к ним подошла замдекана МГУ Диана Платонова. Она попросила прекратить сбор, посчитав это политической агитацией. Платонова также сказала, что у Ким и Дударовой возникнут трудности с пересдачей, и отметила, что «такой деятельностью нужно заниматься без долгов».

На одной из пересдач 17 октября преподаватель сообщил студенткам, что администрация вуза просила его поставить им незачет. Тот зачет студентки сдали.

25 октября в учебной части МГУ студенткам предложили взять академический отпуск на год, до следующей пересдачи. Ким и Дударова принесли соответствующие справки, но у вуза возникли вопросы, которые 30 октября обсудит комиссия по студенческим делам. В «Инициативной группе МГУ» назвали это «комиссией по отчислению».

Представители МГУ пока это не комментировали.

13 октября в МГУ задержали четырех активистов, пытавшихся задать ректору университета Виктору Садовничему вопросы о преследовании Азата Мифтахова. Задержанных доставили в отдел полиции, откуда отпустили спустя несколько минут.