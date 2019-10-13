В МГУ задержали активистов, пытавшихся спросить ректора об Азате Мифтахове

Полиция Москвы задержала четырех активистов, пытавшихся провести акцию в поддержку аспиранта Московского государственного университета на дне открытых дверей в МГУ.

Как сообщает «МБХ медиа», активистов задержали после того, как они попытались задать ректору университета Виктору Садовничему вопросы о преследовании Мифтахова. Телеграм-канал «Протестный МГУ» опубликовал видео, где показано, как охрана и полиция выводят активистов из зала.

Задержанных доставили в отдел полиции МГУ, откуда отпустили спустя несколько минут. На них не стали составлять протоколы.