Продуктовые контрсанкции обходятся россиянам в 445 миллиардов рублей ежегодно

Из-за российских продовольственных контрсанкций жители страны каждый год теряют 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года. Об этом говорится в совместном исследовании экономистов и , на которое первым обратил внимание «Коммерсант».

Экономисты исследовали эффект ввода эмбарго на ряд западных продуктов питания, объявленного правительством России в 2014 году. «Суммарные потери потребителей составляют 445 миллиардов рублей или 3000 рублей в год на каждого гражданина России, что эквивалентно увеличению расходов на питание на 4,8% для тех, кто близок к черте бедности», — говорится в исследовании. 84% этих денег были перераспределены в пользу российских производителей, 3% — в пользу импортеров, а 13% стали чистыми потерями.

Исключением среди продуктов питания стали птица, свинина и помидоры — рост их внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления.

Российские контрсанкции, запрещающие импорт в РФ основных категорий продуктов питания, были введены в августе 2014 года в ответ на санкции со стороны Евросоюза, США и ряда других стран. Власти РФ неоднократно заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.