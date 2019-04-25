Производители мяса предложили запретить россиянам ввоз пармезана и хамона

предложила запретить россиянам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут «Ведомости». Подлинность обращения подтвердил глава ассоциации Сергей Юшин.

В письме он предложил усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и ужесточить наказание за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Юшин объяснил эти меры риском завоза в Россию возбудителей опасных болезней животных, например и . Исключение из запрета на ввоз предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Представитель Гордеева сообщил «Ведомостям», что письмо поступило в аппарат вице-премьера, вопрос прорабатывает Минсельхоз. В свою очередь в Минсельхозе и Россельхознадзоре заявили, что поддерживают предложение производителей мяса.

Россия запретила ввоз продуктов (в частности, сыров, мяса и фруктов) из ЕС, США и ряда других стран в августе 2014 года. Это было сделано в ответ на санкции, наложенные на РФ из-за ее роли в конфликте на Донбассе и присоединения Крыма. При этом россияне имеют право ввозить в страну до пяти килограмм продукции животного происхождения; это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.