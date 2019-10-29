Microsoft обнаружила крупную атаку российских хакеров на антидопинговые организации

Корпорация Microsoft обнаружила атаку хакеров, связанных с российскими властями, на антидопинговые организации по всему миру. Сообщение об этом опубликовано в блоге корпорации.

Центр сбора информации об угрозах Microsoft отследил крупные кибератаки на антидопинговые и спортивные организации, которые были совершены группой под названием Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28, заявила компания. «По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали жертвами этих нападений, которые начались 16 сентября, незадолго до появления сообщений о , предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством», — говорится в сообщении.

По данным Microsoft некоторые из этих атак были успешными. Хакеры использовали фишинг, и вредоносные программы. Компания уведомила организации, ставшие мишенью атак.

Группировку Strontium называют ответственной за кибератаки на Демократическую партию США, НАТО, французский телеканал TV5 Monde, Бундестаг и другие западные и международные органы власти и организации, а также на журналистов.

В августе 2019 года Microsoft сообщила, что помешала группировке Strontium, «связанной с правительством России», совершить атаку на избирателей в США в преддверии промежуточных выборов в стране.

По данным Microsoft, в 2016 и 2018 годах эта же группа опубликовала медицинские записи и сообщения электронной почты, полученные от спортивных организаций и антидопинговых должностных лиц.