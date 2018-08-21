Microsoft отбила 13-ю атаку хакеров из России перед выборами в США

Компания Microsoft Corp. сообщила, что помешала хакерам из группировки , «связанной с правительством России», совершить атаку на избирателей в США в преддверии .

На минувшей неделе подразделение компании Digital Crimes Unit (DCU) выполнило судебное решение и передало контроль над шестью интернет-доменами, которые хакеры создали для . Поддельные веб-страницы имитировали сайты Microsoft Office 365 и двух консервативных американских организаций — Международного республиканского института и Института Хадсона. Еще три страницы выглядели как сайты, принадлежащие Сенату США.

В Microsoft подчеркнули, что не знают, использовали ли эти домены в успешных атаках до того, как компания передала контроль над ними.

Президент Microsoft Брэд Смит сказал в интервью Associated Press, что «эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии». Смит отметил, что у компании нет сомнений, кто ответственен за случившееся.

За последние два года компания Microsoft 12 раз срывала атаки хакеров из Strontium и передавала контроль над 84 поддельными сайтами, созданными группировкой.