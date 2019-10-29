Хоккеист Евгений Малкин оказался гражданином США. Он состоит в Putin Team

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России по хоккею Евгений Малкин получил американский паспорт и имеет двойное гражданство. Хоккеист подтвердил эту информацию американской журналистке Шелли Андерсон.

Ранее об американском гражданстве Малкина сообщил Sports.ru. Изданию стало известно об этом в ходе расследования о блокчейн-стартапе Mark.space, в который Малкин вложил четыре миллиона долларов. Об американском паспорте Малкина упоминал юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся сопровождением проекта.

Евгений Малкин является одним из самых титулованных россиян в Национальной хоккейной лиге. Вместе с «Питтсбург Пингвинз» он трижды выигрывал Кубок Стэнли. За свою карьеру он набрал более 1000 очков в играх НХЛ. В составе сборной России хоккеист дважды выигрывал чемпионаты мира.

В 2017 году Малкин вступил в движение Putin Team, организованное хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина.