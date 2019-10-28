Смерть тату-модели Зомби-боя оказалась несчастным случаем, а не самоубийством

Тату-модель Рик Дженест, известный как Зомби-бой, не совершал самоубийство, а погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на отчет коронера.

Вероятнее всего, сказано в отчете, Дженест упал с балкона четвертого этажа случайно, выйдя туда покурить: камеры, установленные в доме, зафиксировали его при выходе на балкон с сигаретой, а близкие Дженеста рассказали, что он любил курить, сидя на перилах. В его крови было обнаружено значительное количество алкоголя и следы каннабиса.

Коронеры также сочли версию о самоубийстве маловероятной, потому что в последние недели перед смертью, по словам близких, Дженест был в хорошем настроении: он собирался жениться и был увлечен работой над несколькими новыми арт-проектами.

Дженнест был известен из-за большого количества татуировок, которые покрывали 90% его тела. Широкая известность пришла к нему после съемок в клипе Леди Гаги «Born This Way».

Накануне гибели Дженнест опубликовал в соцсетях стихотворение о смысле бытия и «древних узких вратах смерти». Многие его поклонники сочли, что таким образом он прощался с миром накануне самоубийства.