В Канаде совершил самоубийство тату-модель Зомби-бой. Перед смертью он оставил послание поклонникам

В Монреале найден мертвым тату-модель Рик Дженест, также известный как Зомби-бой. Причиной его смерти, скорее всего, стало самоубийство — по данным властей, он испытывал психологические проблемы. Дженесту было 32 года.

Свое прозвище Рик Дженест получил в 15 лет, когда ему пришлось перенести операцию по удалению опухоли головного мозга: до этого он на протяжении полугода, по его собственным словам, находился между жизнью и смертью.

Первую татуировку Дженест сделал через несколько месяцев после операции. Впоследствии он покрыл тату более 90% своего тела. Дженест дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса — как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле (139) и с самым большим количеством татуировок насекомых (176).

Дженест начинал свою карьеру, живя на улице и участвуя в небольших фрик-шоу по всей Канаде. Позже о нем написали несколько известных блогеров, и он начал получать предложения о сотрудничестве от медиа. За время своей карьеры он работал с Vogue, GQ, Vanity Fair.

Широкая известность к Дженесту пришла в 2011 году, когда он снялся в клипе «Born This Way» Леди Гаги, находившейся тогда на пике популярности. После этого Дженест сыграл несколько ролей в кино, а также занялся написанием музыки. При этом он продолжал работать как модель.

Lady Gaga — Born This Way LadyGagaVEVO

Перед смертью Дженест опубликовал на своих страницах в соцсетях написанное, вероятно, им самим стихотворение о смысле бытия, где упоминается Дамбала — сущность из религии вуду, считающаяся началом и концом всех вещей. Многие его фанаты сочли, что таким образом Дженест прощался с миром.