В Канаде совершил самоубийство тату-модель Зомби-бой. Перед смертью он оставил послание поклонникам
Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA
В Монреале найден мертвым тату-модель Рик Дженест, также известный как Зомби-бой. Причиной его смерти, скорее всего, стало самоубийство — по данным властей, он испытывал психологические проблемы. Дженесту было 32 года.
Свое прозвище Рик Дженест получил в 15 лет, когда ему пришлось перенести операцию по удалению опухоли головного мозга: до этого он на протяжении полугода, по его собственным словам, находился между жизнью и смертью.
Первую татуировку Дженест сделал через несколько месяцев после операции. Впоследствии он покрыл тату более 90% своего тела. Дженест дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса — как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле (139) и с самым большим количеством татуировок насекомых (176).
Дженест начинал свою карьеру, живя на улице и участвуя в небольших фрик-шоу по всей Канаде. Позже о нем написали несколько известных блогеров, и он начал получать предложения о сотрудничестве от медиа. За время своей карьеры он работал с Vogue, GQ, Vanity Fair.
Широкая известность к Дженесту пришла в 2011 году, когда он снялся в клипе «Born This Way» Леди Гаги, находившейся тогда на пике популярности. После этого Дженест сыграл несколько ролей в кино, а также занялся написанием музыки. При этом он продолжал работать как модель.
Перед смертью Дженест опубликовал на своих страницах в соцсетях написанное, вероятно, им самим стихотворение о смысле бытия, где упоминается Дамбала — сущность из религии вуду, считающаяся началом и концом всех вещей. Многие его фанаты сочли, что таким образом Дженест прощался с миром.
—THE WELL— o Damballa lo we howl upon stars hung above we soul cast down the well of stone as fire laid betwixt two...Опубликовано Zombie Boy Четверг, 2 августа 2018 г.